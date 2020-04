Hand – LBE – Arrêt du championnat, Paris 92 convoite une place en coupe d’Europe

Après la Starligue puis la Proligue sous l’égide de la LNH, c’est au tour de la Ligue Butagaz Energie d’annoncer aujourd’hui la fin du championnat. Face aux nouvelles mesures du gouvernement – déconfinement à partir du 11 mai et aucun rassemblement public d’ici mi-juillet – la LFH ne pouvait pas espérer finir les trois dernières journées de saison régulière. Les conséquences : Pas de titre attribué puisque Brest et Metz se partagent la 1ère place, Paris 92 qui a fini 5e du championnat devrait pouvoir accéder à une place européenne (sans aucune doute la European Handball League, ex-Coupe EHF). Le championnat de LBE sera composé de 14 équipes avec les promus que sont Plan-de-Cuques et St-Amand-les-Eaux.