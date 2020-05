Hand – La FFHB veille à une reprise des activités

Suite à l’article paru sur SportsCo IDF sur les préconisations du corps médical quant à la reprise des championnats pour la saison 2020-2021, la FFHB a fait part d’un communiqué le week-end dernier, éclaircissant quelques points. « Les instances de la FFHandball travaillent de concert pour effectuer une reprise des compétitions le plus tôt possible, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité pour toute la communauté du handball. Cette décision respectera, évidemment, en premier lieu les directives ministérielles qui seront données ».