Hand – D2F (transferts) – La Stella avance ses pions

Les clubs franciliens avancent leurs pions pour la saison prochaine. Chez les filles de la Stella St-Maur, trois joueuses de l’effectif de la réserve qui monte en N1 évolueront au deuxième national national : Amina Tounkara, Kyncia Pastour et Léa Suretet. Deux recrues ont d’ores et déjà annoncées et garniront les rangs de l’effectif du nouvel entraîneur Rémi Samson : l’arrière droite Kimberley Rutil (St-Michel) et l’ailière gauche Djeneba Tandjan (Nice, LBE). Cette dernière est une belle prise pour le club francilien, puisqu’elle connaît très bien l’exigence du haut-niveau, pour avoir évolué successivement sous les couleurs de Metz, Toulon/St-Cyr et dernièrement Nice.