Hand – D2F – Rutil (St-Maur) : « L’objectif à terme est de monter en LBE »

Il y a du mouvement à la Stella St-Maur cet intersaion avec un nouvel entraîneur – Rémi Samson – et une ambition forte de viser la Ligue Butagaz Energie. Depuis avril, Kimberley Rutil sait qu’elle est une joueuse de la Stella. L’arrière droite de St-Michel a ainsi souhaité donné un nouvel élan à sa carrière à 26 ans, sitôt son diplôme de sage-femme en poche : « Je souhaitais me consacrer davantage au handball et avec la Stella cela fait deux ans que les premiers contacts avaient été établies. Maintenant que j’ai le diplôme en main, je me suis dit que c’était le bon moment ». Au terme d’un exercice qui a permis au St-Michel Sports d’accéder en D2 sur le plan sportif, Rutil a nettement contribué à ces performances, elle la 4e meilleure marqueuse de la poule 2 avec 6,13 buts par match en moyenne.

Ambition élite pour la Stella

Après sept ans dans l’Essonne, Kimberley Rutil a signé son premier contrat professionnel et souhaite pleinement grandir encore, auprès d’un club val-de-marnais ambitieux. En effet, selon nos sources, la Stella aura la saison prochaine le statut-VAP, éligible à une montée en Ligue Butagaz Energie : « Je m’estime être chanceuse d’être au cœur de ce projet. Le but est de monter en D1 », assure-t-elle.