Malgré une saison régulière cohérente, les Louves vont devoir batailler en play-downs pour se sauver. Le président du club francilien Jean-Christophe Naal se dit confiant pour la suite des opérations mais reste en colère sur la formule.

Quel bilan tirez-vous de la première phase de votre équipe ?

Je suis plutôt satisfait sur la phase retour. On a eu beaucoup de changements cette année, il a fallu digérer la transition d’entraîneur et le rajeunissement de l’équipe. Il fallait laisser le temps au temps, mais on sent que l’équipe arrive à maturité et que la mayonnaise a bien pris ces dernières semaines.

Toutefois, il vous faudra éviter le piège des play-downs pour vous sauver ?

Les Louves commenceront les play-downs avec quatre unités.

On se retrouve à partir avec quatre points et à se retrouver à jouer notre saison sur quatre matchs. On va être sous tension tout le mois de mai. Tout ce qui s’est passé auparavant, on le balaie d’une main. Contre nos rivales, on n’a pas eu le même parcours, le même nombre de victoires et pourtant, toutes les cartes sont redistribuées. Il y a clairement un sentiment d’inégalité sportive et nous sommes critiques sur l’organisation de cette seconde phase.

Vous allez croiser le fer avec Le Pouzin et Clermont, deux équipes aux ambitions distinctes ?

Ce sont deux clubs totalement différents, d’un côté un club (Clermont Auvergne) qui monte et qui a failli s’octroyer le statut VAP cette saison et de l’autre (Le Pouzin), un club davantage en difficulté, notamment structurellement et pénalisé par beaucoup de reports en raison de la Covid-19. Au final, nous sommes tous dans le même bateau mais j’ai une grande confiance aux filles pour aller chercher le maintien.

Le programme de Noisy-le-Grand :

01/05 : Noisy-le-Grand – Le Pouzin

08/05 : Clermont – Noisy-le-Grand

22/05 : Le Pouzin – Noisy-le-Grand

29/05 : Noisy-le-Grand – Clermont

Classement

Noisy-le-Grand 4 pts St-Grégoire Rennes 4 pts Clermont Auvergne 4 pts Le Pouzin 4 pts

NB : Le dernier du groupe est relégué en N1F.