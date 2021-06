Pour la saison 2021-2022, le championnat de D2F ne forme qu’une poule unique de 14 équipes. La première journée est programmée le 28-29 août avec des belles affiches au programme : Noisy-le-Grand / St-Grégoire Rennes et Sambre Avesnois / St-Maur. Le premier acte du derby est prévu le 22 janvier en Seine-St-Denis. Pour les Louves, il s’agira d’obtenir un maintien confortable et pour St-Maur de rivaliser avec Le Havre, St-Amand notamment dans la course à la montée.

Le calendrier