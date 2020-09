Hand – CDF F (1er tour) – Stella St-Maur / Noisy-le-Grand, acte I

Les deux clubs franciliens de D2F vont commencer la saison par leur premier affrontement, comptant pour le 1er tour de la Coupe de France, nouvelle formule. Ce premier match officiel, six mois après l’arrêt des compétitions, servira de rampe de lancement avant la première journée de championnat prévu samedi avec un…Noisy-le-Grand / St-Maur au programme. Pour la Stella St-Maur, qui a le statut VAP cette saison, l’objectif est d’accrocher les play-offs du championnat. Avec un nouvel entraîneur – Rémi Samson – et quelques retouches dans son effectif (Rutil, Tandjan), la Stella va devoir digérer ces changements. Tout porte à croire que la formation du 94 a les arguments pour se hisser aux quatre premières places de la poule 1. Achenheim, Le Havre et à un degré moindre sont les autres favoris. Pour le promu Noisy-le-Grand, qui a également changé de coach à l’intersaison, avec la nomination de Farid Gherram, l’objectif du club de Seine-St-Denis est d’accrocher le Top 4 pour éviter des play-downs de tous les dangers.

