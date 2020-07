Hand – CDF F (1er tour) – L’Entente Noisy-le-Grand/Gagny et la Stella St-Maur ensemble

Pour cette nouvelle formule new-look, qui verra les clubs non-européens de LBE et les clubs de D2 s’affronter en 1ère phase, les deux pensionnaires franciliens de D2F sont fixés. Ainsi, la Stella St-Maur et l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny se trouvent dans la poule 1, avec Dijon (LBE), St-Grégoire Rennes (D2) et Octeville (D2). Cette 1ère phase se déroulera du 12 septembre au 10 janvier, avec d’entrée un derby francilien entre la Stella et les Louves. Les 2 premières équipes de chaque poule ainsi que les 2 meilleures 3èmes se retrouveront pour les 16èmes de finale. Pour alléger leur calendrier, les clubs européens ne rejoindront la compétition qu’à partir des quarts de finale.