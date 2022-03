Eliminé de la coupe d’Europe en début de saison et sans doute un peu court dans l’optique de viser la finale du championnat face aux deux poids lourds du championnat (Metz et Brest), le club francilien a perdu une très belle occasion de se qualifier pour le dernier carré de la coupe de France. Face à la lanterne rouge Fleury Loiret, les Lionnes ont joué à l’envers pendant une grande partie du match (7-7, 13e ; 7-15, 23e, 14-18, 30e, 14-22, 36e), avant de rectifier le tir sur le final et s’offrir une séance de jets de sept mètres. Mais décidément cela ne voulait pas leur sourire, puisque le Paris 92 s’inclinait au bout de la 6e rotation (34-35, t.a.b). Un coup de tonnerre.