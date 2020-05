Alors que les championnats de Jeep Élite et de Pro B restent à l’heure actuelle encore suspendus et potentiellement « à terminer » en septembre, le club parisien va perdre un de ses atouts avec Sylvain Francisco. Le Français d’origine congolaise montait en puissance au fil de la saison et retrouvera la Jeep Elite la saison prochaine avec Roanne.