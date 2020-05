Basket – NM2 (transfert) – Cergy-Pontoise commence à faire peur

Sur le papier, l’effectif de Cergy-Pontoise a de quoi faire grincer des dents ses futurs adversaires en N2. Après Camara, Guerrier et Closson, la 4e recrue est un joueur estampillé N1, pour avoir fait les beaux jours de La Charité cette saison en N1. Capable de jouer au poste 4 et 5, Isaac Mayembo (21 ans) est un joueur prometteur, qui devrait faire des ravages dans les raquettes adverses. Formé au Limoges CSP, il est passé par les espoirs d’Antibes avant d’être prêté cette saison à La Charité. L’ES Massy annonce de son côté trois départs : Rudy Jean-Pierre, Gilberta Paraiso et Camille Baltaze.