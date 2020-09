Basket – NM2 – L’année ou jamais pour Cergy-Pontoise, Poissy et Tremblay à l’affût ?

Alors que le championnat de Nationale 2 masculine reprend ses droits le samedi 12 septembre, SportsCo IDF fait le point sur les forces en présence des clubs franciliens

Poule C :

Tous les clubs piaffent d’impatience à l’idée de retrouver les parquets, et surtout ceux qui ont été stoppé en plein vol de leur ascension en mars dernier. Dans cette poule, Cergy-Pontoise, Loon-Plage, Berck ou encore Pays de Fougères font partie des candidats plus que crédibles à la montée. Pour le premier nommé, qui se casse les dents depuis 3 saisons, la troupe de Nicolas Meinstelmann espère que la saison 2020-2021 sera la bonne. Son recrutement (Camara, Guerrier, Closson, Mayembo et Lahrichi), donne envie sur le papier. Souvent cantonné au bas de tableau, Poissy semble être armé pour jouer mieux avec les apports de Michineau, Chardon, Moundou Missi ou encore Bah. Le troisième larron, Juvisy n’a pas perdu au change cet été, avec l’arrivée de l’ancien pro Léonard. Si bien que le club essonnien vise le Top 5.

Poule D :

Transfuge de N1, La Charité semble voué à jouer la montée, mais difficile dans cette poule très ouverte de donner un pronostic. Les clubs franciliens auront leur mot à dire. A commencer par Tremblay, qui s’il suit sa courbe ascendante de la saison dernière au moment de l’arrêt, peut jouer un rôle majeur dans de championnat. Stabilité est le maître mot de Gennevilliers, qui compte bien rester une valeur sûre du championnat avec les arrivées de Schott, Diawara et Carter dans ses rangs. Après un dernier exercice catastrophique – aucune victoire – Massy qui a tout changé ou presque cette intersaison, peut espérer mieux que le maintien, au regard des matchs de préparation.

Retrouvez le guide complet de la NM2 : effectifs, transferts et ambitions.