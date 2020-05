Basket – NM2 – La continuité, le mot d’ordre au Stade de Vanves

Après un exercice en N1 à alterner le bon et le moins bon, le club des Hauts-de-Seine a annoncé la prolongation de sept de ses 10 joueurs : Corentin Sauzeau (poste 1), Thomas Breggion (poste 2/1), Marc-Antoine Bourgault (poste 2), Anis Gabsi (poste 3/4), Raphaël Desroses (poste 4/3), Sébastien Vertus (poste 5/4) et Miguel Buval (poste 5). Au rayon des départs, Wilson, Touzé et Diawara – ce dernier a signé à Gennevilliers – ne joueront plus sous les couleurs vanvéennes. A l’heure actuelle, les recrues n’ont pas été encore annoncées.