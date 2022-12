La meilleure défense de la division a encore donné le tournis aux adversaires de la poule C. Mettant en échec Wasquehal qui n’a marqué que 60 points, le Poissy Basket Association a une nouvelle construit son succès, le 9e en 11 journées, grâce à sa solidité défensive (78-60). L’entraîneur Yvelinois Gautier Duval savourait ce succès, qui permet au PBA de rester à égalité à la première place avec le Pays de Fougères : « Individuellement, on a été supérieur. On a su garder le rythme durant tout le match. On est satisfait de notre victoire. ».