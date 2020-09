Basket – NM2 (J1) – Gennevilliers surclassé, Juvisy, Cergy-Pontoise et Poissy solides

Retrouvez les grands enseignements de la première journée de NM2.

Poule C :

Candidat déclaré à la montée, Cergy-Pontoise a été sans pitié samedi sur le parquet de Gravenchon (73-89). Une première victoire qui en dit long sur le potentiel des Spartiates : « On fait une très bonne première mi-temps avec seulement 20 points encaissés. Il y a un certain relâchement ensuie, mais pour un premier match à l’extérieur, c’est positif. On a fait le match sérieux qu’on souhaitait. Ca nous rassure pour la suite », assurait le coach val-d’oisien Nicolas Meistelman. Les clubs franciliens ont bien négocié cette première à l’image de Juvisy, intraitable à domicile face à Liévin (64-48) et de Poissy, solide devant Le Mans JALT (73-64). Porté par les 14 points de Martin et du duo Michineau-Davis (13 points chacun), le club yvelinois a réalisé un premier prometteur : « On a su bien maîtrisé notre sujet », relevait le coach du PBA Gautier Duval.

Poule D :

Tandis que Tremblay n’a pas été en mesure de se déplacer à Joeuf en raison de suspicion de cas de Covid-19 dans ses rangs, les deux autres formations franciliennes n’ont pas été à la fête. Surtout pour Gennevilliers, surclassé par Charleville-Mézières (100-62) : « Nous n’étions pas prêt mentalement et collectivement, il n’y a pas eu match, tant nous avons été dominé dans tous les domaines », avançait Nenad Papic, le coach altoséquanais. Battu d’un rien par le WOSB (68-72), Massy allait entre deux sentiments: « C’est un match frustrant, l’expérience de WOSB a fait la différence. Nous sommes en reconstruction mais la prestation laisse augurer de belles choses pour la suite », éclairait le coach essonnien Kamel Dib.