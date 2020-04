La FFBB a donné quelques indications sur la tenue du prochain exercice de NM1. Au sortir d’une saison blanche, où aucune montée et descente n’est à l’ordre du jour, la saison 2020-2021 reprendra mi-septembre. Ce sera le week-end du 12/13 septembre pour la NM2 et NF2. Ce sera le week-end suivant (19-20/09) pour la NM1, NM3, NF1 et NF3.