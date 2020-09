Basket – NF3 – Orly clame haut et fort la montée, les réserves de l’OSSG, du Stade Français et Jean Bouin en embuscade

A l’approche du début du championnat, que peuvent-viser les clubs franciliens. Tour d’horizon

Poule F :

Dans cette poule où Gravenchon et Bihorel font partie des équipes prétendantes aux play-offs, les quatre clubs franciliens tenteront de tirer leur épingle du jeu. Pour les réserves de Sannois St-Gratien, du Stade Français et Jean Bouin, il s’agira de prendre le plus de points possibles pour se mettre à l’abri et envisager de se mêler à la lutte pour le Top 5. Les Parisiennes de Jean Bouin désormais emmenées par Germain Fidami entendent figurer « dans le Top 5 », alors que la réserve de l’OSSG renforcée par les arrivées de Semghouli et Bertele qui évoluaient en NF2 la saison dernière, peut clairement avoir son mot à dire. Tout comme la réserve du Stade Français, qui avec la prise en main de Thierry Thalien, en provenance de Paris Jean Bouin, espère « jouer les premières places de la poule ». Pour Aubervilliers, dont il est toujours aussi difficile de recueillir des compléments d’informations, c’est chaque année le saut dans l’inconnu.

Poule G :

Dans ce championnat dans lequel prend part Sénart et Orly, le premier nommé souhaite avant tout se maintenir, tandis que pour l’Avenir Sportif d’Orly Basket, la montée est l’unique obsession. Souvent placé ces dernières saisons, la troupe de Loïc Calvez espère que cette année sera la bonne. La formation val-de-marnaise a en tout cas mis les petits plats dans les grands en faisant venir de la LF2 Paloma Wouts.

