Basket – NF1 – Sceaux veut la montée, l’OSSG veut assurer ses arrières

Les trois clubs franciliens – si l’on comprend la réserve du Centre Fédéral – n’ont pas les mêmes objectifs cette saison. Le point complet à l’approche du début du championnat le 19 septembre.

Sceaux :

Avec un recrutement XXL, en plus de la néo-retraité Kamba qui devrait accompagner l’équipe seulement sur les entraînements, l’AS Sceaux peut clairement envisager les deux premières places de la poule. Sous la houlette de Chris Singleton, le club des Hauts-de-Seine est taillé pour le haut du panier et devrait être en concurrence avec La Glacerie et Ifs.

Sannois St-Gratien :

Le club val-d’oisien veut avant tout continuer à grandir à ce niveau. Avec un effectif chamboulé à 50% avec les arrivées de Wilson, Jean-Philippe, Traoré et M’Foula qui remplacent Sy, Mendy, Dos Santos, Pierre et Lecoultre, l’OSSG veut avant tout se mettre à l’abri pour ensuite viser le Top 5, selon l’aveu du coach Frédéric Simonet.

Centre Fédéral (B) :

Sous la conduite d’Arnaud Guppillotte, la réserve du Centre Fédéral qui a accueilli de nouveaux pensionnaires au cours de l’intersaison, veut surtout avancer et glaner entre 2 et 3 victoires sur la saison.

