Relégable, l’OSSG reçoit les espoirs de l’ASVEL ce samedi avec la ferme intention de repartir vers l’avant.

Après quatre revers de rang, le club val-d’oisien est encore en rodage selon son entraîneur Frédéric Simonet : « On avait constitué une belle équipe au départ, au sortir d’une belle préparation. Mais avec un groupe très jeune, il nous manque un brin de maturité et nous avons eu quelques problématiques compliquées liées aux licences qui n’ont pas été validées ». En enchaînant l’ASVEL, le Stade Français (7e) et Orly (8e), l’OSSG joue un moment charnière de sa saison pour recoller sur la wagon du milieu de tableau : «Tout n’est pas perdu, le plus dur c’est d’accepter ce qui nous arrive. Il y a une dizaine de finales qui nous attendent », poursuivait Simonet. Avec un bilan comptable loin des espérances (2v-7d), Sannois St-Gratien a un besoin urgent de point.