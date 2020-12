Basket – Nationaux (NF1-NM2-NF2-NM3-NF3 – Pas de play-offs mais des montées et descentes confirmées

La Fédération française de basket-ball (FFBB) a défini les nouvelles règles du championnat de N2. La reprise de la compétition est fixée le 13 février et la fin du championnat est programmée le 27 juin. Il y a aura donc, si c’est possible, des matches chaque week-end. Si la pandémie le veut bien. Les play-offs sont supprimés et seul le premier de chaque poule accédera à l’échelon supérieur. En cas d’arrêt de la compétition avant son terme, c’est le meilleur ratio « points obtenus / nombre de matchs joués » qui sera pris en compte. Par ailleurs, la FFBB a confirmé qu’il y aurait peu importe le scénario des montées et descentes.