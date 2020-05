L’Assemblée générale de la Ligue nationale de Basket (LNB) a rendu son verdict pour l’exercice en cours et les projections de la suivante. La Jeep Élite et la ProB repartiront de zéro, à savoir sans montée ni descente avec les mêmes 18 équipes qu’en 2019-2020. Il y aura donc deux montées/descentes à l’issue de la saison 2020-2021. Statu-quo pour les clubs franciliens : Nanterre 92 et Levallois seront en Jeep Elite et le Paris Basketball en Pro B