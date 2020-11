Basket – Jeep Elite (J8) – Boulogne-Levallois impose sa loi contre Nanterre dans un derby sans étincelles

Les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois se sont adjugés le derby francilien contre Nanterre (73-67), renforçant au passage leur 2e place au classement du Championnat de France messieurs de basket. D’ailleurs, Boulogne-Levallois est la première équipe d’Elite avec six victoires au compteur, et ne s’est inclinée qu’une seule fois cette saison, il y a huit jours par Bourg-en-Bresse (79-76). Dans les cinq minutes du match, les Nanterriens ont été dominés au rebond et ont perdu de nombreuses balles pour tenter de recoller à Boulogne-Levallois, logique vainqueur.