En gagnant son premier succès européen hier soir face aux Polonais de Wroclaw (86-83), les Metropolitains 92 ont lancé leur saison en Eurocup. Boulogne-Levallois a notamment pu s’appuyer sur son Américain Will Cummings, qui termine meilleur marqueur de son équipe (17 points et 4 passes décisives). Après une défaite inaugurale enregistrée le 19 octobre dernier, sur le parquet de Turk Telekom (73-65), Boulogne-Levallois est bel et bien lancé.